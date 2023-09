Università 'Fortunato': premio 'Traiano' a Ferruccio De Bortoli

Il Premio Traiano (giunto alla quarta edizione) è stato conferito al giornalista Ferruccio De Bortoli in occasione del "Graduation Day 2023", cerimonia organizzata dall'Università Giustino Fortunato e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici internazionale nel Teatro Romano di Benevento, dedicata alla consegna delle pergamene ai neo laureati e degli attestati di abilitazione alla professione di psicologo per i laureati Unifortunato che hanno superato il tirocinio obbligatorio e la prova valutativa.

"E' una grande soddisfazione aver portato a compimento un'opera educativa con circa 300 laureati che hanno vissuto l'emozione di questo grande evento - ha detto il rettore dell'UniFortunato, Giuseppe Acocella - noi non procediamo soltanto nella direzione della trasmissione del sapere e delle conoscenze, ma anche in quella della qualificazione professionale che ci viene riconosciuta da tempo. Gli studenti che hanno ricevuto la pergamena che sancisce con il valore legale del titolo di studio il loro ingresso nel mondo del lavoro, testimoniano gli ottimi risultati raggiunti in breve tempo dall'Università telematica più a Sud del sistema universitario italiano. Abbiamo ritenuto - ha proseguito il rettore Acocella - che fosse questa l'occasione per congiungere la quarta edizione del Premio Traiano, importante riconoscimento culturale che nasce su iniziativa del Centro di ricerca e applicazione tecnologica sul patrimonio culturale dell'Università Giustino Fortunato con l'obiettivo di valorizzare chi si distingue nelle attività di diffusione della cultura, assegnato quest'anno al giornalista Ferruccio De Bortoli già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore".. “Per me è un onore essere a Benevento, ospite dell'UniFortunato che mi ha voluto conferire il Premio Traiano – ha detto il direttore Ferruccio De Bortoli nel suo intervento - Ho avuto modo di verificare la qualità di questo giovane Ateneo che si sta facendo apprezzare per quanto di buono sta producendo. Questo è un giorno di festa non solo per il capoluogo sannita, ma anche per tutto il Paese. Purtroppo siamo la Nazione che fa registrare il minor numero di laureati, pochi giovani ed ognuno di loro con una responsabilità maggiore rispetto ai propri padri. Da questo punto di vista l'UniFortunato lancia un messaggio di speranza a tutta la comunità. Questa Università ha i requisiti essenziali per poter fare altrettanto bene nei prossimi anni". Alla cerimonia, presentata dal giornalista Alfredo Salzano, sono intervenuti anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il senatore Domenico Matera. Ad introdurre la serata e a coordinare la consegna delle pergamene ai neo dottori dell’UniFortunato e della Scuola Superiore di Mediatori linguistici internazionale di Benevento è stato il prof. Paolo Palumbo, delegato del rettore per le attività di orientamento e placement - vicario della SSMl di Benevento.



