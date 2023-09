Tentano furto 'a spinta', Carabinieri arrestano padre e figlio

Nel quartiere Fuorigrotta a Napoli i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero stavano percorrendo via Caravaggio. Non poco distante un uomo a bordo di uno scooter spingeva con il piede un Piaggio Liberty con un ragazzo a bordo. I carabinieri si sono avvicinati per verificare cosa stesse accadendo. Da quel momento è iniziato l'inseguimento che è durato una manciata di metri; il giovane è stato subito bloccato ed il motorino prontamente recuperato. Il complice sarà poi fermato poco dopo a Soccavo nei pressi della sua abitazione col supporto dei Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Bagnoli. Si tratta di padre e figlio, un 48enne ed iun 21enne. I due sono già noti alle forze dell'ordine e risiedono nel quartiere di Soccavo. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di trovare e sequestrare attrezzi atti allo scasso e strumentazione elettronica utile alla codifica di centraline.

I due arrestati - devono rispondere di tentato furto aggravato - sono in attesa di giudizio. Il 20enne è stato segnalato anche alla Prefettura di Napoli perché trovato in possesso di una dose di hashish. Lo scooter è stato restituito al proprietario.





