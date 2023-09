Nautica: gommone napoletano premio al salone di Cannes

Gommone dell'anno 2023. È riconoscimento ricevuto allo Yachting Festival Cannes (rassegna in corso fino a domani) dal 27 GT di MV Marine, il cantiere nautico napoletano fondato e guidato dall'ingegner Vincenzo Nappo. Il premio "Les Moteur Boat" è stato assegnato infatti alla società partenopea da una qualificata giuria, composta da quasi quaranta esperti, che hanno giudicato diversi battelli presenti in Costa Azzurra, per uno dei saloni nautici più importanti d'Europa.

Una bella soddisfazione per MV Marine: "Siamo orgogliosi - afferma l'amministratore Luigi Nappo - Il riconoscimento infatti giunge al culmine di una rassegna che ci ha visti grandi protagonisti. Presso i nostri stand, dove abbiamo portato complessivamente cinque modelli, sono arrivate numerose persone e tanti potenziali clienti che, dopo avere effettuato anche prove in mare e chiesto chiarimenti ai nostri responsabili, ci hanno fatto i complimenti, mostrando il loro sincero apprezzamento. Questo, oltre ovviamente ad accrescere il potenziale legato a possibili acquirenti, ci riempie di orgoglio, in quanto rappresenta il riconoscimento più bello al nostro lavoro quotidiano".

Allo Yachting Festival di Cannes, che si chiude domani dopo essere iniziato lo scorso 12 settembre, MV Marine ha portato cinque battelli: il Mito 40 motorizzato con una tripla Mercury V10 da 350 cavalli; il Mito 45 con una tripla V10 da 400 cavalli; il Mito 29 motorizzato con due Yamaha da 250 cavalli; il 25 GT e il 27 GT motorizzati con motori Suzuki.

Dalla Francia, lo staff di MV Marine si sposterà a Genova, dove dal 21 al 26 settembre è in programma il salone internazionale ligure. Qui MV Marine porterà quattro imbarcazioni: il Mito 45 e il Mito 40 saranno gli stessi presenti a Cannes; in aggiunta saranno in fiera il 27 GT con colori innovativi (dal rosso all'amaranto) e il Mito 29 walkerant con bagno in console. Un 25 GT sarà poi presente alla kermesse genovese presso lo stand della Honda, su espressa richiesta della casa nipponica. Per il salone internazionale sarà motorizzato con un motore da 250 cavalli della Honda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA