Madonna del Subacqueo, domani cerimonia a Ercolano

La città di Ercolano (Napoli) celebra la Madonna del Subacqueo e dei Pescatori, con un momento di fede e condivisione che vedrà insieme cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L'appuntamento è alle 9.30 di domenica 17 settembre quando dalla Chiesa di Santa Maria di Loreto partirà la processione che porterà la statua della Madonna del Subacqueo e dei Pescatori al Parco sul Mare di Villa Favorita, dove è prevista la celebrazione della Santa Messa. A seguire, la statua sarà portata in processione al Molo Borbonico dove sarà presa in consegna dal Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare che la sistemeranno nuovamente a largo di Punta Quattro Venti. "Una tradizione che si rinnova e che porta con sè sempre un carico di emozione e suggestione. Un momento per rimarcare il nostro senso di comunità e quel legame che unisce la città e il mare, ma anche l'occasione per ricordare e dire una preghiera per tutte le persone che lavorano in mare" fa sapere Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell'Anci. I fedeli che vorranno assistere alla celebrazione della posa in mare potranno utilizzare gratuitamente un aliscafo che partirà dal porto di Torre del Greco alle 11.15 circa.

Un ringraziamento va al Comando Logistico della Marina Militare e Quartier Generale Marina Napoli, Comando Subacquei ed incursori della Marina Militare e nucleo Sdai di Napoli, Capitanerie di Porto di Torre del Greco e Portici, gruppo Alilauro Gruson e Parrocchia di Santa Maria di Loreto. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA