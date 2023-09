Genoa-Napoli 2-2

Non bastano i gol di Bani e Retegui al Genoa per superare un Napoli per lunghi tratti in difficoltà che poi nel finale, nel giro di otto minuti con un uno-due firmato dalle prodezze di Raspadori e Politano, pareggia ed evita la seconda sconfitta di fila. Genoa padrone del campo sinb dalle prime battute. Il Napoli fatica ed i rossoblù trovano la rete del vantaggio al 39' del primo tempo con Bani. Nella ripresa, all'11' arriva il raddoppio di Retegui su assist di Strootman. Alla mezzora il Napoli ritrova se stesso: al 31' Raspadori accorcia, al 39' una prodezza di Politano riporta il risultato in parità.



