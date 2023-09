Donazione midollo osseo, Eav si illumina di bianco

Questa sera, in occasione della settimana di promozione dedicata alla donazione del midollo osseo, il colore bianco ha illuminato le facciate delle sedi delle istituzioni pubbliche ed i più importanti monumenti cittadini, in tutto il territorio campano.

Anche Eav ha aderito all'iniziativa illuminando il palazzo di Direzione di Corso Garibaldi a Napoli.

L'iniziativa, si legge in una nota, è promossa dalla Regione Campania, dal servizio sanitario regionale diretto dall'avvocato Antonio Postiglione e dalla responsabile della rete trapianti e trasfusionale Mariarosaria Focaccio, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro regionale trapianti, dal coordinamento delle Associazioni di volontariato denominato Ancora insieme, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e dal Policlinico Universitario Federico II di Napoli. Obiettivo dell'iniziativa è invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo.





