A Teggiano arte contemporanea nelle viuzze del borgo medievale

Il borgo medievale di Teggiano, nel Salernitano, trasformato in un museo diffuso con opere di arte contemporanea installate nelle caratteristiche viuzze, vicoli, scalinate, sulle torri nell'antico maniero Macchiaroli e nelle piazze."Teggiano Avantgarde": questo il titolo della mostra a cielo aperto, visitabile sino al prossimo 30 settembre, che propone 17 opere realizzate da 16 studenti della Scuola di Scultura dell'Accademia Delle Belle Arti di Napoli. "Teggiano Avantgarde" propone il connubio tra l'arte contemporanea e la storia locale per la promozione turistica del centro storico della città -museo del Vallo di Diano con le opere incentrate sul tema della esplorazione della figura umana rappresentata in molteplici forme. I visitatori possono scoprire l'itinerario della mostra utilizzando una mappa digitale e QR Code posizionati su diversi pannelli informativi dislocati nel centro storico. In programma sino al prossimo 30 settembre anche esibizioni di artisti, proiezioni di cortometraggi, concerti e spettacoli. La mostra è organizzata dalla Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle arti di Napoli in collaborazione con il Comune di Teggiano e l'Associazione Leonardo Da Vinci.



