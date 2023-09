A Ferruccio De Bortoli il Premio Traiano di Benevento

E' stato conferito al giornalista Ferruccio De Bortoli il "Premio Traiano", promosso ed organizzato dalla "Unifortunato" nel Teatro Romano a Benevento nell'ambito della "Graduation Day 2023", cerimonia dedicata alla consegna delle pergamene ai neo laureati.

"Per me è un onore essere a Benevento, ospite dell'UniFortunato che mi ha voluto conferire il premio - ha detto De Bortoli nel suo intervento - Ho avuto modo di verificare la qualità di questo giovane ateneo che si sta facendo apprezzare per quanto di buono sta producendo. Questo è un giorno di festa non solo per il capoluogo sannita, ma anche per tutto il Paese. Purtroppo siamo la Nazione che fa registrare il minor numero di laureati, pochi giovani ed ognuno di loro con una responsabilità maggiore rispetto ai propri padri" Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il senatore Domenico Matera.



