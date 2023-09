Violenza di genere e minorile: esperta, nuovo sistema di welfare

(di Angelo Cerulo) Bisogna rimettere mano al sistema di welfare che ha come base fondamentale la costruzione di un rapporto costruttivo tra Stato e società; occorre 'educare', con nuovi criteri di approccio e prospettiva, non solo gli allievi, ma anche i formatori, così da rendere 'circolare' la formazione nelle premesse e nell'impatto, includendo tutti gli attori. Così all'ANSA la professoressa Annamaria Rufino, docente di Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale nell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', analizzando i fenomeni di violenza di genere e minorile ma anche il problema dell'escalation delle morti sul lavoro.

Secondo Rufino "genitorialità e formazione non sono separabili, possono determinare, una volta strutturate sinergicamente, un impatto fondamentale nel rapporto di genere, nella crescita dei ragazzi, nella consapevolezza dei rischi, ovunque e a qualunque età essi si manifestino".

Aggiunge l'esperta: "Riassumere le dinamiche di cronaca che stanno occupando il nostro quotidiano non è solo difficile, ma anche disarmante. Un susseguirsi di violenze che attraversano vari aspetti del sociale, nel nostro Paese: violenze di genere, criminalità minorile, morti sul lavoro, quasi senza soluzione di continuità. Certamente sono notizie che sconvolgono l'immaginario collettivo, ma, proprio per il loro intensificarsi, generano una paradossale assuefazione, che contribuisce ad ostacolare una riflessione consapevole".

Cosa fa lo Stato? "Questa la domanda ricorrente, come ricorrente, e monotona, al negativo, è la risposta dei cittadini. Le dinamiche, le tre dinamiche lette insieme, hanno un indicatore interpretativo comune - sostiene Rufino - la 'diluizione' dei sistemi di prevenzione e di controllo".

Naturalmente, non secondario è l'aspetto sanzionatorio e punitivo, "da tanti richiamato o invocato". A questi due indicatori, "da molti considerati esclusivi, occorre aggiungerne un altro, da tanti ignorato, ma fondamentale. Infatti, ancora più a monte, comune a tutte queste emergenze è la fragilità del sistema sociale, da pochi compresa nella sua ormai storica drammaticità". A parere della docente "questa fragilità si evidenzia con violenza nei femminicidi, attestando i vuoti di senso nei sistemi affettivi e relazionali e la permanenza, latente prima del fatto criminale, dell'irrisolta contrapposizione del rapporto di potere tra i generi. Certo, molto spesso le denunce vengono ignorate o 'vaporizzate' e le sanzioni in alcun modo soddisfano, tanto meno per indicazioni utili alla prevenzione". In tema di prevenzione, "quasi parallela a quella dei femminicidi,", va evidenziata - sottolinea Annamaria Rufino - "la drammatica successione dei morti sul lavoro: povertà, abusi, vuoti regolativi, sottovalutazione del pericolo, da parte del datore di lavoro e degli stessi lavoratori, costituiscono il paradigma drammatico con il quale interpretare la crisi del mondo del lavoro". Ad evidenziare, "con altrettanta e insostenibile drammaticità", le carenze del sistema socio-istituzionale sono le violenze giovanili. "Violenze sui i giovani e tra i giovani, una modalità di aggressione che potremmo considerare apicale, per violenza, rispetto a tutte le altre. Nei fatti di cronaca più recenti, violenza di genere, vuoti affettivo-educativi e povertà si intrecciano, confermando che il problema è a monte, nella mancata presa d'atto da parte delle istituzioni dell'urgenza ad intervenire nelle istituzioni primarie, nel sistema educativo, comunicativo, formativo e relazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA