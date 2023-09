Giovanni Cirillo premiato come miglior ricercatore under 40

Giovanni Cirillo, ricercatore RTD-B e docente di Anatomia Umana nel Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ha ricevuto il premio come "Migliore Giovane Ricercatore Italiano under 40" in occasione del 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI), tenutosi a Modena presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

La commissione giudicatrice della SIAI presieduta dal professor Lucio Cocco, presidente della medesima società ed Ordinario di Anatomia presso l'Università di Bologna, ha premiato il ricercatore napoletano, afferente al gruppo di ricerca dell'Ateneo Vanvitelliano "Laboratorio di Morfologia delle reti neuronali e dei sistemi biologici complessi, coordinato dal professor Michele Papa, per l'eccellenza dei risultati ottenuti nella ricerca scientifica in campo morfologico e per la qualità dell'attività scientifica nel campo delle Neuroscienze.



