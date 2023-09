Dodici lavoratori in nero in azienda agroalimentare

Dodici lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Fiannza di Avellino all'interno di un'azienda del settore agro-alimentare della provincia. I controlli finalizzati al contrasto dell'economia sommersa da parte dei militari del Nucleo di polizia ecnomico-finanziaria si sono conclusi con la contestazione di sanzioni amministrative nei confronti dell'imprenditore titolare dell'opificio per oltre cento mila euro. Il datore di lavoro, subito dopo l'accertamento, ha provveduto a regolarizzare la posizione dei dodici dipendenti. Nell'anno in corso, i militari del Comando provinciale di Avellino, guidato dal colonnello Salvatore Minale, hanno sanzionato venti datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 54 lavoratori in nero o assunti irregolarmente.



