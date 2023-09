Cappella Sansevero sostiene il restauro di S.Maria degli Angeli

Il Museo Cappella Sansevero sosterrà il restauro del coro della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, promosso dall'associazione Friends of Naples: partecipando alle Giornate Europee del Patrimonio 2023, il celebre sito, con un'apertura prolungata il 23 settembre (ore 9 - 22) destinerà parte del ricavato derivante dalla vendita dei biglietti (1 euro) all'avvio del progetto.

"Siamo lieti di aderire anche quest'anno alle Giornate che, attraverso il tema 2023 invitano a riflettere sul patrimonio culturale inteso come sinonimo di patrimonio vivo - afferma Maria Alessandra Masucci, presidente e direttrice del Museo Cappella Sansevero - Abbiamo scelto di celebrare questa giornata ampliando i nostri orari di apertura e offrendo il nostro supporto all'Associazione Friends of Naples per riportare in vita un'opera del patrimonio artistico partenopeo. Con loro condividiamo l'amore per le tante meraviglie della nostra città e soprattutto l'impegno per restituirle al pubblico in tutta la loro bellezza".

"Siamo felici di questa collaborazione e profondamente grati al Museo Cappella Sansevero che ha generosamente offerto il proprio supporto per sostenere con un'azione concreta il recupero di una delle tante preziose testimonianze del nostro patrimonio artistico - dichiara Alberto Sifola, presidente Friends of Naples - L'iniziativa consentirà l'avvio del restauro per riportare allo splendore originario il coro della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, un pregiato coro ligneo a doppio ordine di importantissimo valore storico documentario.

L'iniziativa di oggi aggiunge un prezioso tassello all'elenco dei beni che Friends of Naples ha restaurato soprattutto grazie all'entusiasmo dei suoi donatori e mecenati oltre che alla collaborazione appassionata di laboratori di restauro e di artigiani tra i più apprezzati della città".



