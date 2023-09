Calcio: Garcia, 'Raspadori può giocare ovunque in attacco'

"Raspadori può giocare in tutti i posti in attacco, può essere anche prima punta e giocare come mezz'ala perché ha le qualità. Per lui è meglio non giocare solo punta centrale perché abbiamo Osimhen e Simeone già. Ma giocherà molto, lo abbiamo già dimostrato nelle prime partite". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia commentando la positiva esperienza di Raspadori da prima punta in nazionale nel match contro l'Ucraina. "Non ho visto - ha detto Garcia - tutte le partite delle nazionali, so che Raspadori ha giocato 70' da prima punta nel secondo match dell'Italia perché fa parte delle soluzioni per lui giocare punta. Lo useremo dove c'è spazio, sa di essere importante per noi".

Garcia ha parlato anche degli altri a cominciare da Kvaratskhelia, che non segna da marzo: "Ha giocato due volte 90' con la Georgia, dimostrando di essere ora pronto per tutto il match. Non sono preoccupato per il suo gol, ha avuto tiri deviati ma so che farà gol e assist. Lobotka? Lo abbiamo visto ritrovato su piano fisico, è stato il migliore in campo contro la Lazio, equilibrava la squadra. E' un giocatore importante e tocca palloni come in passato. Ma sappiamo anche che domani troveremo un centrocampo avversario che farà marcatura non solo su Lobotka ma anche sugli altri. L'importante è gestire bene la manovra, smarcarsi, indirizzare bene la palla. Poi i piani in campo cambiano anche perché se hai un centravanti che segna 40 gol e gli altri no, vai in difficoltà quando manca. Io voglio invece 11 giocatori che costruiscano e un attacco in cui in tanti facciano gol. Abbiamo visto anche gicoare insieme Osimhen e Simeone che fanno buone sovrapposizioni. In generale i ragazzi sanno che dobbiamo essere sicuri che possiamo fare gol in qualsiasi secondo, abbiamo una rosa tutta forte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA