Allegra Hicks, mostra a Napoli nell'ipogeo della Misericordiella

Si apre domani a Napoli al Centro Per l'Arte Contemporanea - SMMAVE fondato da Christian Leperino, la mostra di Allegra Hicks 'Ti Porterò nel Sangue' a cura di Mario Codognato. Il progetto espositivo elaborato specificamente per il suggestivo spazio dell'Ipogeo della Chiesa della Misericordiella nel quartiere dei Vergini aggiunge un altro tassello importante alla carriera artistica di Allegra Hicks, già suggellata nelle recenti esposizioni ospitate alla Baert Gallery e Palazzo Polignac a Venezia.

Confrontandosi con la Misericordiella l'istallazione rende omaggio alla storia di Napoli, tra sacro e profano. Ecco che dalle viscere della terra esce una traccia rosso sangue che si cristallizza in un'immensa goccia pendente da un lato dello spazio. A farle da contraltare un' immagine più eterea nella luce rivela il suo segno dal sapore diafano e spettrale e attrae lo sguardo dello spettatore fino ad assorbirlo, a risucchiarlo dentro uno spazio indefinibile.

"Nessuna città al mondo, forse, - dice il curatore Mario Codognato - riesce a far trasudare così senza tregua l'energia vitale che la contraddistingue, come se tutte le contraddizioni dell'umanità venissero a galla, attraverso il suo magma di storia e contemporaneità, di voci e rumori, di mare e di cemento, di cielo e di odori forti, di luce e di tattilità. E di colori". Ad introdurre il pubblico all'opera dell'artista, alcuni lavori della Hicks.

SMMAVE sta portando avanti dal 2015 il recupero e la valorizzazione dell'antico sito del centro storico (risalente al XVI - XVIII sec.) a lungo abbandonato, oggi luogo di ricerca didattica e produzione artistica aperto al quartiere, in collaborazione con Istituzioni culturali, ed aderente alla rete Extramann del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Domani l' inaugurazione dalle 12 alle 18, la mostra sarà aperta con ingresso libero fino al 17 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA