A Napoli, un 'Tour del Giallo' con Salvatore Di Giacomo

Dopo Mastriani e Serao è dedicato ad un inedito Salvatore Di Giacomo e al 'gotico napoletano' il terzo 'Tour del giallo Città di Napoli' in partenza domani e domenica 17 settembre alle ore 10,30. Gli eventi sono ideati e organizzati dal Festival del Giallo e inseriti nella kermesse 'Vedi Napoli d'estate e poi torni' voluta dall'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Assieme a Ciro Sabatino, curatore dell'iniziativa, parteciperanno la cantante Francesca Curti Giardina e l'attore Diego Consiglio Spunto del percorso è la sorprendente raccolta di racconti di Salvatore Di Giacomo dal titolo 'Pipa e Boccale', del 1879. Il giornale di riferimento è il Corriere del Mattino di proprietà del banchiere livornese Matteo Schilizzi e diretto da Martino Cafiero. Il viaggio è nella Napoli dell'epoca, una città che esplode di fermenti letterari, di scrittori e giornalisti determinati a confrontarsi con tutti i generi che stanno spopolando in mezza Europa, gotico in testa, sull'onda di scrittori come Poe e Hoffmann.

Anche l'autore di 'Marechiaro' e 'Assunta Spina', di 'Era de maggio' e 'Spingule francesi', da giovanissimo, cominciò quindi il suo viaggio letterario tra fantasmi e misteriosi omicidi ambientati in una Germania mai vista e mai esistita che ricorda la Parigi di Poe e dei 'Delitti della Rue Morgue'.

"Naturalmente il raduno della terza tappa dei Tour del Giallo sarà ancora una volta un segreto affidato ad un indizio misterioso- spiega Sabatino- Chi si iscriverà, chi deciderà di ascoltare la nostra storia, dovrà dimostrare di essere bravo con gli enigmi. Perché i Tour sono anche questo: un'indagine interattiva per gli appassionati del mistero".

Collegato ai cinque itinerari è il 'Writing Tour del Giallo Città di Napoli', un Concorso Letterario ideato e diretto dalla giornalista Anita Curci (direttrice del mensile Gialli.it), che si ispira alle origini del Grand Tour.



