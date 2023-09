A Napoli congresso della Società Italiana di Patologia Vegetale

Dal 18 al 20 settembre prossimi l'Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà il XXVIII Congresso della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), presieduta dalla professoressa Paola Battilani, dal titolo "Innovazioni e ricerca in patologia vegetale a supporto della transizione ecologica", che si terrà nella sede del centro congressi Partenope dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (Via Partenope n. 36, Napoli). Il convegno è stato promosso dai Dipartimenti di Agraria, Farmacia e Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Ateneo Federiciano.

Il programma ufficiale della tre giorni del più importante appuntamento italiano di Patologia Vegetale connesso alle tematiche del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sarà costellato da autorevoli lezioni magistrali tenute da esperti di fama internazionale.

Il congresso rappresenta un'occasione importante per approfondire tematiche legate alla produzione agricola che tenga in considerazione l'ambiente ed il territorio. In particolare, i temi affrontati con un approccio multidisciplinare, riguardano il monitoraggio delle produzioni, il rischio per gli alimenti destinati all'uomo ed agli animali, le interazioni tra gli attori dell'agroecosistema e il controllo ecosostenibile alle avversità.

Il convegno si aprirà lunedì 18 settembre giugno alle ore 14.30 con i saluti istituzionali e il benvenuto ai partecipanti tenuti dal rettore della Federico II, Matteo Lorito, ordinario di patologia vegetale e da Danilo Ercolini Direttore del Dipartimento di Agraria.I lavori scientifici saranno aperti dal primo Invited speaker, Francesco Pennacchio - Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II, che terrà un talk dal titolo "Multitrophic interactions among metaorganisms and bioinspired plant protection". A seguire inizierà la prima sessione "Advances in plant disease diagnosis", che vedrà la partecipazione di 9 speakers i quali descriveranno le ultime innovazioni in campo di diagnostica fitopatologica. Durante la prima giornata di lavori sarà anche attribuito dalla presidente della SIPaV, Paola Battilani, ordinario di difesa delle derrate agroalimentari presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, il Premio SIPaV - "Giovanni Scaramuzzi" 2022-2023 per la migliore tesi di dottorato in Patologia Vegetale. Inoltre, nell'ambito della rassegna "Giovani ricercatori in formazione", 20 ricercatori junior provenienti da tutti Italia, selezionati dal direttivo SIPaV, presenteranno brevemente i loro lavori. La seconda giornata verrà aperta dalla relazione su invito "Microbiome innovations to support the ecological transition in agriculture" tenuta dalla prof.ssa Gabriele Berg - Institute of Environmental Biotechnology, Graz University of Technology, Graz, Austria. Seguirà la seconda sessione "Innovative approaches to study plant-microbe interactions" in cui 10 ricercatori descriveranno gli ultimi risultati sulle interazioni che si instaurano tra le piante e i microrganismi. Seguirà la sessione poster, nell'ambito della quale saranno affissi 131 posters ed una commissione dedicata valuterà tra tutti, i tre miglior poster che riceveranno, nella giornata conclusiva, il premio "Best Poster Award". La sessione pomeridiana sarà aperta dalla Relazione su invito "Principle for the evaluation of the health risk of mycotoxins" presentata da Isabelle P. Oswald Toxalim - Research Centre in Food Toxicology, Università di Tolosa, Francia che anticiperà la terza sessione "Plant pathogens and food safety" arricchita da 9 interessanti talk riguardanti la sicurezza alimentare. La giornata conclusiva si aprirà con la relazione su invito "Trichoderma induction of plant defence, a concept beyond the ISR and SAR dichotomy" tenuta dal prof. Enrique Monte - Istituto di Ricerca in Agrobiotecnologie (CIALE), Università di Salamanca, Spagna. Seguirà la quarta ed ultima sessione "Epidemiology and sustainable plant disease management", dove si discuterà, prendendo spunto dai risultati descritti da 10 ricercatori, sulle ultime evidenze in campo di difesa sostenibile delle colture. La chiusura dei lavori del convegno, alle ore 13.15, sarà affidata all'intervento conclusivo del presidente SIPaV Paola Battilani e di Francesco Vinale (Università degli Studi di Napoli Federico II).



