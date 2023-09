Spari a salve contro pub, l'ex geloso finisce in carcere

(ANSA)- AVELLINO, 14 SET- Nel luglio scorso aveva dato in escandescenze in un pub di Avellino dopo aver visto la sua ex con il nuovo compagno. Invitato dal gestore ad allontanarsi, gli aveva sparato utilizzando una pistola caricata a salve. A distanza di due mesi, il 30enne di Avellino protagonista della bravata è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo irpino. La misura cautelare è stata emessa dalla sesta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli. L'indagato è stato trasferito nel carcere di Avellino.

