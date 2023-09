Scarcerato resta in cella perché mancano bracciali elettronici

È stato scarcerato dal Tribunale del Riesame di Napoli sei giorni fa, ma è ancora in cella, nella casa circondariale di Poggioreale, perché mancano i braccialetti elettronici. A denunciare l'episodio è l'avvocato Sergio Pisani, legale di un detenuto ventenne.

"È gravissimo che accada nel 2023 una cosa del genere - commenta il legale - un ragazzo di appena 20 anni aspetta da sei giorni di riabbracciare i genitori e non può perché mancano i dispositivi elettronici e nessuno si cura di predisporne in numero sufficiente alle esigenze territoriali che ben conosciamo". "Tutto ciò è inaccettabile e non degno di un Paese civile e chiedo che intervenga subito il ministro con una ispezione", conclude Pisani.



