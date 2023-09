Investito da camion, morto operaio azienda rifiuti Napoli

È morto questa notte a Napoli dopo un incidente un dipendente dell'Asia, l'azienda comunale di igiene urbana. L'uomo, Giuseppe Cristiano, 66 anni, poco prima dell'alba è stato investito frontalmente da un camion dell'azienda nel deposito di Piazzale Ferraris durante la manovra di uscita. L'operatore è stato subito soccorso sul posto dai colleghi, che hanno chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'Ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto.

"Siamo profondamente tristi - spiega l'amministratore di Asia Domenico Ruggiero - e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia. Tutta l'azienda Asia vive oggi una giornata di profonda tristezza per quanto accaduto".

L'investimento mortale dell'operaio è avvenuto malgrado il piazzale sia ben illuminato. Il sistema di videosorveglianza lo ha ripreso e le immagini saranno messe a disposizione delle autorità. L'assessore del Comune di Napoli alla Salute e al Verde, con delega all'igiene urbana, Vincenzo Santagada esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale: "siamo commossi - afferma - e vicini alla famiglia di Giuseppe Cristiano. E' una giornata triste nel Comune di Napoli, per i cittadini e per l'azienda Asia. La polizia ora verificherà esattamente perché è avvenuta questa tragedia. Noi per il futuro, se sarà necessario, aumenteremo ancora di più il livello di sicurezza già esistente negli impianti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA