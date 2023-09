Disperso in mare dopo incidente, "non perdiamo la speranza"

Esattamente un mese fa, alla vigilia di Ferragosto, nelle acque della Costiera Amalfitana (tra Cetara ed Erchie) si verificò un tragico incidente. Manuel Cientanni, 29enne salernitano, era in barca con due amici per un'escursione. Da quel maledetto pomeriggio risulta disperso in mare. Le ricerche interforze coordinate dalla Capitaneria di Porto di Salerno sono andate avanti per giorni ma non hanno dato alcun esito.

"Speriamo sempre di riuscire a trovare Manuel", dice Walter Cientanni, papà del 29enne che attraverso l'ANSA ha voluto rivolgere un messaggio per continuare a tenere viva la speranza.

"Ci appelliamo al cuore di quanti vivono ogni giorno il mare.

Penso, ad esempio, ai pescatori di Campania, Calabria, Sicilia o basso Lazio. Ma anche a tutti coloro che lavorano in mare. A loro chiediamo di prestare la massima attenzione e di non sottovalutare nulla. Manuel potrebbe essere ovunque, abbiamo bisogno di tutti per controllare l'intera costa". Le correnti, infatti, potrebbero aver anche trasportato il corpo del 29enne molto distante. "Ringraziamo di cuore le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i vigili del Fuoco e quanti hanno effettuato per giorni le ricerche di Manuel. Sappiamo che hanno messo in campo ogni sforzo per ritrovarlo. Hanno anche diramato un bollettino per i natanti e ci sono stati sempre vicini. Ma noi non vogliamo perdere la speranza e vogliamo provare ad avere ancora più occhi in mare per tenere alta l'attenzione".

Questa sera, intanto, gli amici della Lega Navale Italiana di Salerno ricorderanno il 29enne con una fiaccolata. Il giovane lavorava come chef nella struttura nautica che si trova nel sottopiazza della Concordia. "Manuel è stato tragicamente portato via da noi troppo presto e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo", si legge sulla pagina Facebook della Lega Navale Italiana di Salerno. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 20 presso la sede della Lega Navale di Salerno. Da lì partirà la fiaccolata che raggiungerà il faro verde del molo Masuccio Salernitano. "Ricordiamo Manuel con affetto e gratitudine, navigando insieme nel suo ricordo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA