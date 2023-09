Disabili, all'Aias di Afragola festa per rientro bimbi esclusi

"Bentornati", questo é il titolo dato all'evento in programma sabato prossimo 16 settembre organizzato per i bambini disabili esclusi e poi reintegrati all'Aias di Afragola, in provincia di Napoli: un gruppo di super eroi acrobatici, dopo essersi calati dal tetto della struttura, li riaccompagneranno simbolicamente all'interno della struttura di Afragola dalla quale erano stati mandati via.

"Siamo felici di questa giornata all'insegna della spensieratezza e del divertimento - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - che celebra anche la vittoria in una battaglia durata 100 giorni".

I piccoli disabili già sono stati reintegrati da tempo, ricorda, Maraucci, "ma, per raccogliere la presenza di tutti, abbiamo atteso la fine dell'estate".

"Ci aspettiamo quindi tanti bambini e tanti familiari; sabato ad Afragola festeggeremo - conclude - ma comunque siamo già sul campo di battaglia per affrontare nuove sfide e ingiustizie in tutta Italia".



