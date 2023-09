Al via fase operativa per la rigenerazione delle Vele a Scampia

Sono partite al Lotto M di Scampia le operazioni che riguardano la fase di avvio del cantiere per la rigenerazione dell'area delle Vele. In particolare le attività in corso riguardano l'ispezione e la pulizia del sito sul quale si interverrà con le nuove costruzioni, tutte le prove geognostiche necessarie per indirizzare i progetti dal punto di vista tecnico e la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali. Lo rende noto l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Laura Lieto.

"Entro gli inizi di ottobre il Comune comincerà anche le attività preliminari che riguardano la Vela che non verrà abbattuta, cioè la Vela B, che viene inizialmente liberata da infissi, detriti e rifiuti, soprattutto nella zona del piano terra e in quegli appartamenti oramai abbandonati da molto tempo, avviando così anche un lavoro di pulizia della Vela che rimarrà in piedi. Le attività di cantiere, nel senso della nuova costruzione, prenderanno avvio per la fine di novembre 2023", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA