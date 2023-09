Strage nazista Teverola, vittime ricordate ad Avellino

Commemorate ad Avellino le vittime della strage nazista di Teverola, in provincia di Caserta, dove il 13 settembre del 1943 vennero trucidati quattordici carabinieri e due civili. In occasione dell'80esimo anniversario, le associazioni combattentistiche irpine hanno partecipato al rito di suffragio celebrato nella chiesa del Rosario del capoluogo irpino.

I carabinieri difesero la sede del 'palazzo dei telefoni' per impedire le comunicazioni delle truppe tedesche con i loro comandi. Si arresero al termine di una lunga giornata di combattimenti per l'esaurirsi delle munizioni. La rappresaglia fu immediata. Nel corso della cerimonia sono stati anche ricordati gli eroi che opposero una strenua resistenza alle truppe tedesche nella difesa della stazione Napoli Porto.





