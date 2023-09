Sosta a pagamento a Giugliano: sindaco, correttivi dopo verifica

Per la sosta a pagamento a Giugliano "dopo un primo periodo di verifica di 30/60 giorni faremo un bilancio e poi in base alle criticità che emergeranno apporteremo dei correttvi, laddove sarà possibile". Ad assicurarlo è il sindaco Nicola Pirozzi. La sosta a pagamento (dalle 8,30 alle 20,30) è tornata a Giugliano dopo circa tre anni Il nuovo piano, scattato lunedì scorso (ma ci sarà una settimana di tolleranza, senza sanzioni) prevede l'assegnazione di oltre 1800 stalli a pagamento: la tariffa nella fascia del centro storico (la prima) è di 1,50 euro per ora. Tariffa considerata troppo alta dai cittadini: in altri Comuni della zona è molto più contenuta.

Ma quello che ha scatenato la polemica è la carenza degli stalli per i residenti: sono in tutto 571 e si possono occupare solo sottoscrivendo un abbonamento di 30 euro al mese. Dal quadro economico del piano si evince che il Comune prevede l'assegnazione di oltre 12mila abbonamenti con in introito presunto di 360mila. Ed in alcune strade del centro - ad esempio via Pirozzi - mancano del tutto. Scarseggiano in via Palumbo (5 su 89 blu cin una popolazione di circa 2000 residenti, molti di più lungo corso Campano (dal tratto che va dalla villa Comunale alla circumvallazione dove però non ci sono grandi edifici). E così è scattata la 'caccia' al posto auto.

"In base alle esigenze e alle richieste dei cittadini - aggiunge il sindaco Pirozzi - proveremo a redistribuirli". Gli abbonati però se trovano gli stalli loro riservati occupati non avranno altro possibilità che posteggiare le loro auto negli stalli blu ma pagando. Un euro e cinquanta centesimi per ora nel centro, un euro ad ora nelle altre due zone.

Sul piede di guerra anche i commercianti. "Il piano è stato attuato proprio per ridare fiato al commercio, garantendo una rotazione della sosta", spiega ancora Pirozzi. Al momento non è prevista alcuna agevolazione per la sosta delle auto degli esercenti: "E lasciare la nostra auto in sosta per otto ore ci può costare fino a 12 euro al giorno, circa 280 euro al mese.

Insomma è come pagare un altro fitto. Un costo che non possiamo sostenere".



