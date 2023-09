Nuovo anno scolastico a Caivano,'riaffermare presenza Stato'

Il nuovo anno scolastico inizia nella Caivano, sfregiata dalla violenza, dopo gli abusi sulle due cuginette e le stese che ha suscitato l'indignazione di don Maurizio Patriciello ma provocando anche una decisa reazione dello Stato e la visita della premier Giorgia Meloni.

Al Parco Verde le fanfare dei Carabinieri e dell'Esercito hanno salutato istituzioni, docenti, genitori ed alunni nel cortile della scuola. Il commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, ha partecipato sottolineando: "sono qui per testimoniare la presenza dello Stato, un po' allentata ma che c'è sempre stata. E' cruciale e fondamentale ricominciare dalla scuola e farlo adesso".

Lunedì è atteso a Caivano il ministro dell'Istruzione, Valditara, a testimonianza del ruolo fondamentale assegnato alla scuola nella prevenzione della violenza, un aspetto che deve camminare di pari passo con la repressione e l'intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine. Sono attesi 20 docenti in più per consentire anche il prolungamento della presenza degli studenti a scuola, nelle ore pomeridiane. Scuola e minori restano un binomio sul quale si concentra l'attenzione delle istituzioni, anche a causa del tasso di dispersione scolastica.





