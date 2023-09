I Giochi del mare tornano ad Ischia, da domani a domenica

Da domani a domenica prossima, 17 settembre, l'isola di Ischia torna ad ospitare i Giochi del Mare organizzati dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (Fipsas) che ha coinvolto altre federazioni realizzando quella che viene definita in una nota "la più affollata vetrina sportiva dell'estate 2023".

Lo specchio di acqua di Serrara Fontana, quello di Sant'Angelo, terrà a battesimo la 18/a edizione della kermesse con due tentativi di record del mondo in apnea per disabili da parte di Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni. In calendario tra le tante attività anche pesca, lancio, simulazioni e interattività, traina costiera, canna da riva, shooting fotografico subacqueo, video contest subacqueo, safari fotosub e tanto altro ancora. La mattina di domenica, a Ischia Ponte, andrà in scena la gara di nuoto pinnato in acque libere denominata "1/o Trofeo Isola d'Ischia", che vedrà protagonisti atleti di tutte le categorie. Grande spazio alle attività 'on the beach' con il doppio triangolare di beach volley maschile e femminile, il basket e le bocce (Spiaggia di Chiaia di Forio d'Ischia), un Roller Day a Forio. Triathlon e Aquathlon, vela e tennistavolo con il TXT (Lacco Ameno). Judo e Taekwondo (Casamicciola Terme). Beach waterpolo, veleggiata in porto (Ischia Porto), basket in piazza e tiro con l'arco a Barano.

Grande spazio alla vela, con attività che si concluderanno domenica con la classica veleggiata nel porto di Ischia.



