Droga: in auto con 10 chili di hashish, Ps arresta tre stranieri

Dieci chili di hascisc sono stati sequestrati a Caserta dalla Polizia di Stato nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone maghrebine. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta hanno fermato le tre persone mentre erano in auto nella zona nord del capoluogo; gli agenti hanno quindi perquisito l'auto, trovando nel portabagagli 50 panetti di hashish, mentre nello zaino dei tre uomini hanno rinvenuto una somma di 6.000 euro in banconote di vario taglio. I tre stranieri sono stati condotti in Questura dove la vettura è stata sottoposta ad una più accurata perquisizione, al termine della quale sono stati scoperti in una intercapedine del bagagliaio 49 panetti di hashish ed un coltello. I tre uomini sono stati ammanettati e condotti al carcere di Santa Maria Capua Vetere.



