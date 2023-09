Auto a fuoco nella notte nell'Avellinese

Un'auto distrutta dalle fiamme e un'altra danneggiata. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti intorno alle 4:30 di stamattina ad Atripalda in via Caduti delle Forze dell'Ordine per domare le fiamme che hanno avvolto un'auto in sosta. L'incendio ha interessato anche un'altra auto parcheggiata nei pressi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alle cause del rogo. La zona è stata messa in sicurezza e le auto coinvolte rimosse. Non si sono registrati ulteriori danni. (ANSA)

