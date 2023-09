Sicurezza nell'area flegrea, appello dei sindaci al prefetto

Una nota congiunta, in cui si chiede un incontro urgente sul tema della sicurezza, è stata inviata dai sindaci dell'area flegrea - Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida - al prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Si tratta, spiega una nota, di un appello che i primi cittadini lanciano dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno scosso le comunità locali, come l'attentato avvenuto a una sede comunale a Pozzuoli.

"Siamo certi che il Prefetto ci verrà incontro per accrescere la sicurezza sui nostri territori - dichiarano Luigi Manzoni, Antonio Sabino, Josi Gerardo Della Ragione e Giuseppe Pugliese - con una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Soprattutto di notte e nei fine settimana. Rappresentiamo le preoccupazioni delle famiglie, dei genitori e di decine di migliaia di flegrei".



