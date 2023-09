Scuola: Air Campania, oltre 500 corse in Irpinia

533 corse al giorno da e per i principali istituti scolastici della provincia di Avellino e nove navette che dall'Autostazione del capoluogo irpino porteranno gli studenti al campus scolastico di via Turo Cappuccini. Pronto il piano di Air Campania in vista, domani, dell'apertura dell'anno scolastico che coinvolgerà tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Oltre 48 mila complessivamente gli studenti irpini che torneranno tra i banchi. Dal capoluogo irpino saranno garantiti anche 45 collegamenti con il campus universitario di Fisciano dell'università di Salerno, 14 per Benevento, 6 per Caserta e 70 corse giornaliere per Napoli. La società del Tpl partecipata dalla regione Campania ha predisposto un piano regionale per gli studenti di 1.400 corse al giorno. "Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco -sottolinea Antony Acconcia, amministratore unico di Air Campania- in collaborazione con gli istituti scolastici provinciali. Nei prossimi giorni il monitoraggio dei flussi ci dirà se ci sono scostamenti e, se necessario, apporteremo i dovuti correttivi".





