Sbanda e si ribalta sul raccordo Avellino-Salerno

ìÈ finita fuori strada e si è ribaltata finendo nella scarpata sottostante. L'incidente si è verificato nella tarda mattina sul raccordo autostradale Avellino-Salerno nel territorio del comune irpino di Montoro.

Alla guida dell'auto, diretta a Salerno, una donna di 35 anni rimasta incastrata nell'abitacolo e liberata dai Vigili del Fuoco. L'automobilista è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasferita in ospedale ad Avellino per accertamenti. Non si sono registrati particolari problemi alla circolazione.



