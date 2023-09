Rapina in supermarket a Pozzuoli, altri due arresti

Sono ritenuti coinvolti nella rapina commessa lo scorso luglio in un supermercato a Pozzuoli le due persone arrestate oggi dai carabinieri: si tratta di Giuseppe Di Fraia Giuseppe, 28 anni, e di Giacomo Cultrera de Rosa, di 20 anni. Per questa rapina è già stato arrestato Francesco Pio Carandente.

I militari di Pozzuoli, attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno ricostruito il percorso dei banditi prima e dopo la rapina.

Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto da Di Fraia si sia mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da "apripista" per la commissione del delitto.



