'Il naso di Teresa', il romanzo profumato di Simona Fasulo

SIMONA FASULO, 'IL NASO DI TERESA' (Porto Seguro, pp. 245, Euro 16.00).

"La vita è un cerchio e ci siamo tutti dentro" si legge a pagina 133. Ed è proprio in un cerchio, quasi magico, che si svolge la storia raccontata dal romanzo "Il naso di Teresa" (Porto Seguro) scritto da Simona Fasulo, autrice che per vent'anni ha scritto e condotto programmi radiofonici per la Rai, per poi dedicarsi alle sceneggiature di lunga serialità e infine ad appassionanti documentari per Rai Storia.

Con uno stile originale, in quasi duecento paragrafi brevi o brevissimi distribuiti in dodici "parti" intervallate da altrettanti flashback, si sviluppa una storia che vede protagoniste sette donne: ognuna con un carattere tratteggiato con cura da Fasulo, tra svariate qualità e disparati problemi.

Teresa è una lontana discendente della famiglia Scuderi, proprietaria di una famosa essenza siciliana del Novecento, 'Acqua di zagara'. Per i suoi problemi economici e per superare il trauma di un matrimonio prossimo al fallimento, spinta dal suo olfatto "assoluto", Teresa decide di riportare in vita la vecchia azienda di famiglia. Incrocerà il suo cammino e il suo progetto con la vicina di casa milanese, la manager Laura, e con la cugina Lucia, che con il nome di Chitra è esperta di massaggi e meditazioni. Le altre protagoniste di questa avventura sono Gloria, una dominante stilista catalana, e la sua assistente Joelle. Infine ci sono un'analista di laboratorio, Claudia, e la francese Fanny, "una vecchia barbona che vive di elemosina a Palermo", un personaggio straordinario che sembra uscito da una delle migliori penne del realismo magico.

Un romanzo corale al femminile, di solidarietà e sorellanza, che alimenta la speranza nel cuore di chi legge e che ci invita a impegnarci per un futuro più rosa, in tutti i sensi.

Domani, 13 settembre, per questo romanzo, Simona Fasulo riceverà a Pagani (Salerno), nell'ambito della decima edizione di "Ritratti di territorio", il Premio Anna Contaldi, che ha visto premiati negli anni scorsi, tra gli altri, Giovanna Mozzillo e Nicola Vacca.



