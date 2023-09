Da Ruffini a Cucciari, ecco la nuova stagione del teatro Nest

Da Paolo Ruffini a Geppi Cucciari, da Peppe Servillo a Lillo con lo slogan 'Apri gli occhi, vieni al Nest. Partirà il 21 e il 22 ottobre con 'La Carabina' (Premio Ubu) di Pauline Peyrade, regia di Licia Lanera, la stagione del Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio. Il 4 e il 5 novembre si prosegue con 'Umanità Nova - Cronache mancate di una rivoluzione' regia di Cristiana Minasi, il 10 novembre sarà Ruffini ad inaugurare il format 'Una Serata al Nest'. Il 18 e il 19 novembre arriva Peppe Lanzetta con 'Lenny'. Il mese di dicembre si apre con 'Malaluna Nova' di e con Vincenzo Pirrotta, si prosegue con 'Il bambino invisibile' con Daniele Vigorito, il 16 e il 17 dicembre. Il 3 e 4 febbraio 2024 ripresa con 'Lampedusa Beach' regia di Marcello Manzella, il 17 e il 18 febbraio Duccio Camerini propone 'Una vita nel teatro' di David Mamet. Per i più piccoli il 2 e il 3 marzo 'Greta La Matta', di Massimiliano Burini, Matteo Svolacchia e Giulia Zeetti. Il 16 e il 17 marzo 'Tie-Break' di Paolo Zuccari. Il 7 aprile Peppe Servillo & Solis String Quartet propongono 'Carosonamente'. Storia scritta da Elvio Fassone e messa in scena da Simone Schinocca è 'Fine pena ora', in scena il 20 e il 21 aprile. Il 5 maggio attesa Geppi Cucciari, il 9 e il 10 maggio Niu Wave propone una due giorni di spettacoli di nuova generazione. Data ancora da definire per Lillo Petrolio. Ampio spazio per i laboratori gratuiti in partnership con Q8. Tra i maestri Cristina Donadio, Maurizio Capone, Mariano Tufano, Anna Redi. Partnership anche con Kineton per corsi che formeranno nuovi tecnici elettricisti teatrali e macchinisti. Da ottobre al via corsi di recitazione per ragazzi dai 9 ai 19 anni, Siag Cafè donerà otto borse di studio. Fino al 31 dicembre per gli spettatori c'è una Navetta Polibus attivata dal Comune di Napoli.

In programma anche anteprime di stagione in collaborazione con Argot produzioni e Fertili Terreni: la semifinale della IV edizione di OVER / Emergenze teatrali, il 7-8 ottobre, mentre il 9 ottobre, a cura di Giuseppe Miale di Mauro, in scena il testo di Marco Paolini "Vajont per una orazione civile corale",



