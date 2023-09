Scuole: scatta piano di prevenzione dei carabinieri in Irpinia

Attivato su tutto il territorio della provincia di Avellino il piano, predisposto dal prefetto Paola Spena, finalizzato a garantire la presenza delle forze dell'ordine nelle vicinanze degli istituti scolastici.

Particolarmente impegnati i carabinieri che con pattuglie in uniforme e in borghese di tutte le Stzioni dell'Arma vigileranno in particolare per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti in ambito scolastico, il bullismo e la dispersione scolastica. L'impegno dei carabinieri proseguirà nel corso dell'anno scolastico con incontri con studenti, insegnanti e famiglie sul tema della educazione alla legalità, iniziativa nata nell'ambito del Protocollo d'intesa firmato nel 2019 con il ministero dell'Università e della Ricerca con la finalità di accrescere nei giovani la cultura della legalità attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole. (ANSA)

