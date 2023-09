Scontro frontale tra due auto, feriti in ospedale

(ANSA)- AVELLINO, 1 SET- Traffico paralizzato a lungo nel tardo pomeriggio sulla provinciale tra Montefredane e Grottolella, in provincia di Avellino.. Poco prima delle 17:30, all'altezza del bivio Taverna del Monaco, si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto i carabinieri e due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale ad Avellino. I militari, insieme alla Polizia municipale, hanno gestito il deflusso delle auto. La circolazione è rimasta bloccata per quasi un'ora.

