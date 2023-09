Nuova centrale per videosorveglianza in commissariato Afragola

Nell'ambito del progetto "Afragola Città Intelligente" è stata attivata la nuova centrale operativa per la videosorveglianza che è in funzione nel commissariato della Polizia di Stato nel rione Salicelle della città. Lo rende noto un comunicato.

L' infrastruttura si aggiunge a quelle già in funzione presso i Carabinieri e la Polizia Locale, creando così una rete sinergica di vigilanza e controllo del territorio cittadino. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni mirate a contrastare e prevenire attività criminali, fornendo strumenti e supporto alle forze dell'ordine.

"Questa iniziativa - ha commentato il sindaco di Afragola Antonio Pannone - testimonia il nostro impegno costante nella promozione di un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini di Afragola. L'adozione di tecnologie all'avanguardia ci permette di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le forze dell'ordine e di garantire un'azione tempestiva ed efficace contro ogni forma di criminalità." Il Comune di Afragola, conclude il comunicato, esprime "gratitudine alle forze dell'ordine per il costante impegno dimostrato e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, confermando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per la promozione di una comunità sempre più sicura e consapevole".



