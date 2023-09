Import di prodotti illegale, denunciata dopo l'alert di YouPol

La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato, nell'aeroporto napoletano Capodichino, una donna di origine senegalese sorpresa con diverse centinaia di prodotti illegali.

La donna è stata individuata grazie a una segnalazione anonima pervenuta sull'app YouPol riguardante l'arrivo di una cittadina senegalese su un volo proveniente dal Senegal, via Istanbul, segnalata come persona pericolosa. Residente a Napoli e titolare di un'attività di commercio ambulante, la donna è stata trovata in possesso di portafogli, orologi e abbigliamento di noti marchi. Non solo. Trasportava anche numerosi prodotti medicinali (240 pezzi tra creme, gel e spray risultati non ammissibili all'importazione ai fini della tutela della salute pubblica) oltre che prodotti vegetali (noci di cola e foglie secche per un peso complessivo di kg.16) non accompagnati da alcuna documentazione fitosanitaria e privi di qualsiasi etichettatura riguardante la tracciabilità del prodotto con ''probabili sintomi di organismi nocivi".

La 52enne senegalese è stata denunciata e sanzionata per importazione illegale di prodotti medicinali e vegetali destinati al consumo personale.



