Fiamme a vegetazione, denunciato a Pollena Trocchia

Un uomo di 49 anni è stato denunciato per incendio colposo a Pollena Trocchia (Napoli). L'uomo era intento a dare fuoco a vegetazione in un'area ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio. Le fiamme si sono propagate su una superficie più estesa ed è stato individuato dai Carabinieri Forestale e denunciato. In questo periodo vige un divieto assoluto di accendere fuochi dal momento che è molto alto il rischio incendi. I controlli si intensificano e proseguiranno sui territori e nelle aree protette per evitare che, anche a causa del vento, le fiamme possano alimentarsi e distruggere vegetazione. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA