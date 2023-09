Carceri: Icam Lauro, bambini in gita a zoo delle Maitine

(ANSA)- AVELLINO, 11 SET- Una giornata all'insegna dell'inclusione e della conoscenza per i bambini e le bambine figlie di detenute nell'itituto a custodia attenuata di Lauro, in provincia di Avellino. La Croce Rossa di Benevento, con il suo presidente Stefano Tangredi, e il Garante regionale delle persone detenute, Samuele Ciambriello, hanno promosso una gita alla zoo delle Maitine di Pesco Sannita, in provincia di Benevento, dove hanno trascorso una giornata immersi nel verde e all'insegna della spèensieratezza. "Per questi bambini che non hanno commesso nessun reato -ha detto Tangredi- dobbiamo fare di più:le loro madri,che potrebbero scontare la pena al proprio domicilio, non avendone una, la scontano all'interno dell'istituto insieme ai propri figli". "Il sorriso sui loro volti -ha aggiunto Ciambriello-ripaga tutti i sacrifici che incontro quotidianmente nel mio lavoro". Nei mesi estivi, il Garante insieme ai comitati della Cri di Avellino, Benevento e San Lorenzello (Caserta) avevano già organizzato soggiorni marini per i bambini presso lo stabilimento balneare dell'Aeronautica Militari a Bacoli (Napoli). "Continueremo -hanno aggiunto Tangredi e Ciambriello- a portare avanti progetti di inclusione sociale dei bambini perchè riteniamo sia importante per il loro futuro". (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA