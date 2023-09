Bruno Vespa, 'riparto da Caivano e da Giorgia Meloni'

Riparte da Caivano Cinque minuti, l'approfondimento condotto da Bruno Vespa che torna dal'11 settembre alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1. Sarà anche il tema al centro, con la vicenda di Palermo, della prima puntata della 29/a edizione di Porta a porta, al via il 12 settembre in seconda serata sull'ammiraglia Rai. "Mercoledì invece avremo a Cinque minuti e Porta a Porta Giorgia Meloni, la settimana dopo Giuseppe Conte e quella dopo Elly Schlein" dice il giornalista in conferenza stampa parlando dei suoi due programmi.

L'11 a Cinque minuti, dove sarà ospite anche la preside della scuola del Parco Verde, "parla la madre della maggiore delle due cuginette di Caivano - aggiunge Vespa -. Spero di riuscire a dimostrare quanto sia incredibilmente disperata la situazione da quelle parti. Semmai riuscissero a bonificare Caivano varrebbe una legislatura. Basti pensare che in una famiglia entravano 1450 euro tra assegno unico e reddito di cittadinanza, più mille euro di stipendio del marito: di questi soldi in casa non entrava niente, tant'è che la bambina andava a cercare il cibo dai vicini. Chi li prendeva quei soldi? Quali debiti andavano a coprire? Parliamo di madri che si ubriacano per disperazione e depressione o molto assenti e infatti ho davanti una donna disperata che prega di essere portata via da lì". "Sappiamo che la maggiore delle due cuginette, che ha compiuto 13 anni lontano da mamma e papa, è stata 'usata' per tre, quattro anni, quindi già dai nove anni. Oltretutto stanotte la camorra si è rifatta viva sparando. Si parla di una situazione al di là dell'ordine pubblico - sottolinea Vespa -, serve una totale ricostruzione morale".



