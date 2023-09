A Napoli 'Ecomm ScaleUp 2023'

Giovedì 5 ottobre presso l'Hotel Ramada di Napoli si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi per coloro che operano nell'e-commerce. Dalle ore 13.30 alle ore 19 professionisti, imprenditori e leader nel settore si incontreranno per confrontarsi sulle ultime tendenze, sfide e opportunità nel mondo dell'e-commerce.

L'evento, co-organizzato da WebGas.net, agenzia di marketing specializzata in data-driven performance marketing e AI digital growth, co-fondata da Antonio Tresca, ex manager in Google, per la prima volta riunisce a Napoli aziende del calibro di Google, Shopify, Klaviyo, DigitalVerso e Worldz. Tra i relatori figurano Paolo Picazio (Country Manager Shopify), Jaime de Bottons (Klaviyo Partnership Manager), Lara Galtieri e Paolo Marletta (Google), Antonio Tresca (CEO Webgas.net), Alessio Perrucci e Mauro Lettera ((DigitalVerso). Moderano il convegno Augusto Ozzella (Cyclopes) e la giornalista Luisa Mariani.

'Ecomm ScaleUp 2023' si impegna a fornire formazione, risorse e opportunità di networking su scala nazionale per aiutare le aziende ad affrontare le sempre nuove sfide nel settore digitale ed a coglierle come opportunità di crescita.

In particolare 'Ecomm ScaleUp 2023' rappresenta una possibilità per esplorare i cambiamenti rivoluzionari che l'Intelligenza Artificiale sta apportando nel mondo dell'e-commerce. A margine della conferenza, si svolgerà un aperitivo di networking finale con lo scopo di creare connessioni di valore con le figure più influenti del settore, offrendo ai partecipanti all'evento l'opportunità di interagire e condividere idee ed esperienze.

«È riduttivo considerare Ecomm ScaleUp come un evento esclusivamente informativo - afferma Antonio Tresca, CEO di WebGas.net - si tratta di una chance unica di interazione e collaborazione: l'occasione ideale per imparare direttamente dai leader del settore, scoprire nuove opportunità di business e connettersi con potenziali partner».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA