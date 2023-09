Va a caccia a ridosso dei palazzi, intervengono i Cc

Incurante del pericolo in cui stava mettendo gli abitanti degli stabili e gli utenti delle strutture di via degli Oleandri a Mondragone, in provincia di Caserta, un cacciatore stava sparando con un fucile alle sue prede proprio all'interno di un terreno agricolo posto nelle immediate vicinanze del palazzo della locale Asl. A seguito di una chiamata al 112, i carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Volturno sono immediatamente intervenuti sul posto bloccando l'uomo mentre era ancora intento ad esplodere, con il suo fucile, i colpi in direzione dei palazzi.

L'uomo, un 40enne del posto, anche se in regola con le autorizzazioni venatorie, è stato allontanato e sanzionato per esercizio della caccia con il fucile ad una distanza inferiore ai 150 metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili, in violazione delle vigenti normative in materia.



