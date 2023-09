Salvata una 26enne incastrata nell'auto dopo un incidente

(ANSA)- AVELLINO, 10 SET- Due gravi incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze, si sono verificati la notte scorsa in provincia di Avellino. Una 26enne è rimasta incastrata nella propria auto che si è ribaltata dopo aver sbandato mentre poco dopo l'una percorreva la strada comunale Frustella nel territorio del comune di Montemiletto. È stata estratta dai Vigili del Fuoco e trasferita per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Avellino da un'ambulanza del 118.

Sulla Statale 7 un'auto ha sbandato ed è finita nel terrapieno circostante nel territorio del comune di Pratola Serra. Per il 27enne che era alla guida soltanto lievi escoriazioni. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimosso i mezzi e messo in sicurezza la zona. (ANSA)

