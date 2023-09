In 5mila di corsa per il debutto della Deejay Ten a Napoli

In 5mila, stamattina, hanno partecipato al debutto della Deejay Ten, a Napoli. La corsa non competitiva tra le più amate in Italia - da quando dal 2005 Linus l'ha proposta - ha attraversato alcuni dei punti più belli della città.

Due i percorsi, uno da 5 km aperto a tutti, ed un altro da 10 km per i runners di età superiore ai 16 anni. Con la maglietta firmata Deejay Ten, che per questa tappa ha stampato in bella mostra il numero 10 appartenuto a Maradona, i podisti sono partiti ore 9.30 da piazza del Plebiscito. A dare il via alla corsa dal palchetto adiacente allo start con un divertente siparietto, gli immancabili Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, i Vitiello, Diego e La Vale, alla presenza dell'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante.

Superata la partenza, i corridori che hanno partecipato al percorso da 10 km hanno poi imboccato via Cesario Console per raggiungere piazza Vittoria attraverso via Santa Lucia, via Chiatamone e via Giorgio Arcoleo; da lì hanno proseguito sul lungomare, toccando via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton e Stazione Marittima. E poi, ancora, tra l'altro, corso Umberto I e piazza Nicola Amore, per poi tornare in piazza Bovio e raggiungere via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, fino all'arrivo in piazza del Plebiscito.

Dopo questa 4° tappa a Napoli, la Deejay Ten si concluderà con il gran finale a Milano il 15 ottobre.



