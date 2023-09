A Moss, Vicedomini e Rai Cinema il Cinema & Industry Award 2023

L'attore Ronn Moss, il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio e il produttore Pascal Vicedomini sono ì vincitori dei premi Cinema e Industria - Venezia 2023, consegnati al gala organizzato al Casinò del Lido in concomitanza con la chiusura dell'80/a mostra internazionale d'arte cinematografica. Per l'attore americano e per l'anchorman e produttore partenopeo si tratta di un premio legato alla loro attività per favorire scambi culturali, coproduzioni e codistribuzioni tra i player statunitensi e quelli italiani. Riconoscimenti che Moss e Vicedomini hanno accolto con entusiasmo e l'impegno di continuare a portare avanti l'efficace attività di mediazione artistica-industriale, attraverso il potenziamento dei festival Capri Hollywood (dal 1995), Ischia Global (dal 2003) e Los Angeles Italia (dal 2006) promossi con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania. Per il presidente di Rai Cinema, Nicola Claudio, invece, si è trattato di un riconoscimento per il monumentale contributo della sua azienda all'intrattenimento del pubblico italiano, alla formazione e alla crescita di tanti giovani talenti protagonisti della nuova identità culturale del nostro Paese. Ed è evidente il riferimento di quest'anno al film "Io Capitano" di Matteo Garrone (vincitore di ben due premi a Venezia) e del film Felicità di Micaela Ramazzotti (Premio degli spettatori - Armani Beauty a Orizzonti Extra).



