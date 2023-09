Piantedosi,a Caivano scovata piazza di spaccio prima che aprisse

"L'intensificazione dell'attività di prevenzione a Caivano ha consentito ai carabinieri di individuare, durante una perquisizione, una piazza di spaccio prima che diventasse operativa". Lo ha riferito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando come si tratti "del risultato dell'avvio di un'azione di controllo costante e capillare da parte delle forze di polizia per contrastare più efficacemente i fenomeni criminali che caratterizzano quel territorio".

"Operazioni come questa sono fondamentali per incidere sui traffici illeciti che alimentano le reti criminali", ha aggiunto il titolare del Viminale.



