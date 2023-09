Sindaco di Salerno, 'stadio provvisorio pronto entro fine 2024'

"Il nuovo campo dovrebbe essere pronto per fine 2024". Lo ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli parlando della possibile realizzazione di uno stadio temporaneo al campo Volpe per consentire i lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi.

"Come è noto lo stadio Arechi sarà integralmente rivisitato e ridisegnato", ha spiegato il primo cittadino. "Per fare questo c'è bisogno che la ditta abbia nelle sue disponibilità l'intero impianto, questo per accorciare i tempi di realizzazione.

Altrimenti se noi avessimo immaginato di fare i lavori con il pubblico presente sarebbe stato da un lato disfunzionale, da un lato pericoloso, dall'altro ancora molto oneroso dal punto di vista del tempo. E allora, di comune accordo con la Salernitana, si è studiata un'ipotesi alternativa. Intanto la Salernitana terminerà all'Arechi questo campionato. Poi per il prossimo torneo giocherà in un campo che noi allestiremo con i soldi della Regione Campania, noleggiando delle strutture come fatto in altre città, delle tribune che vengono allestite e sono perfettamente a norma e collaudate.

Al 'Volpe' si svolgerà il prossimo campionato della Salernitana.

Il campo dovrebbe essere pronto per fine 2024. Non appena lo stadio 'Volpe' sarà terminato, la Salernitana disputerà lì le sue partite e noi metteremo mano allo stadio Arechi".

Il primo cittadino, inoltre, ha precisato che il vecchio stadio Vestuti, a cui si era inizialmente pensato per le gare casalinghe dei granata, "sarà comunque riqualificato e rimesso a nuovo perché è un impegno preso dalla Regione Campania".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA