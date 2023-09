Rubato pc e vandalizzato il Centro giovanile Asterix a Napoli

Un furto è stato messo a segno nel Centro giovanile Asterix, in Via Domenico Atripaldi, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sono stati portati via computer ed attrezzature in uso ai giovani che frequentano il Centro, che è stato anche vandalizzato.

Il Centro giovanile Asterix è uno spazio dedicato ad attività socio-educative, culturali, informative e spettacolari. Vi si svolgono attività nel campo del movimento (teatro, danza, arti orientali), della musica, degli audiovisivi e attività ludiche e di animazione.

"Di fronte a episodi di questo genere non si può che provare rabbia e tristezza - dichiara l'assessora alle Politiche giovanili, Chiara Marciani - si tratta di un gesto assurdo e spregevole compiuto in un contesto territoriale difficile, nel quale da tempo abbiamo scelto di investire, potenziando i Centri giovanili ed i presidi educativi rivolti in particolare ai più giovani. All'avvocato Francesco Micera, Presidente dell'Associazione 'CallystoArts' che co-gestisce con il Comune di Napoli il Centro Asterix ed a tutti i suoi collaboratori, esprimo la mia vicinanza insieme all'incoraggiamento a proseguire con la stessa passione e professionalità di sempre: i giovani di tutta la Città hanno bisogno di ciascuna e ciascuno di voi. L'amministrazione comunale non farà mancare il proprio sostegno al Centro e ai giovani che lo frequentano. Di sicuro questi atti vili non ci faranno arretrare di un passo nell'attuazione delle nostre politiche di cura delle nuove generazioni" I gestori del centro hanno sporto denuncia e si spera che al più presto si riesca ad individuare i responsabili di questo gesto".





