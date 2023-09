Rogo devasta ettari di bosco, intervengono due elicotteri

Un vasto incendio si è sviluppato dalla mattina di oggi in una vasta area boschiva di circa venti ettari nel comune di Valle di Maddaloni (Caserta). I vigili del fuoco di Caserta sono impegnati con una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando, supportata da due squadre della Regione Campania e due elicotteri, uno dell'antincendio boschivo regionale ed un Erickson dei Vigili del Fuoco, che stanno effettuando lanci gestiti da terra dal personale Dos (Direttore operazioni soccorso) della Regione. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto, ma il rogo risulta sotto controllo. Nella giornata di ieri un altro incendio era divampato in un'area vicina, in particolare in una zona del rilievo montuoso che sovrasta Maddaloni, ben visibile da Caserta, ed era intervenuto un mezzo aereo per spegnere le fiamme.



